أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن الفاكهة المجففة تحتوي على قدر كبير من السكريات أكثر من الفواكه الطازجة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “أي فاكهة مجففة ستكون سكرياتها عالية، أعلى من الطازجة، سواء التمر أو التين أو أي غذاء مجفف”.

وتابع: “لأن الطازج غني بالرطوبة والماء، أما المجفف فسيفقد الماء وللسوائل البينية، بسبب الجفاف؛ وبالتالي سيتركز الغذاء والسكر أكثر لأن تبخر الماء أو جفاف الفاكهة طرد الماء وحل محله السكريات”.

سكريات عالية

وأكمل: “كمية السكر لا تتغير في الفاكهة لكن الذي يتغير هو الوزن والحجم والكمية الذي تتناوله إذا تناولت ١٠٠ جرام طازج قد يكون السائل المائي ٥٠٪ منه(مثلاً) وبالتالي: تتناول 50جرام فاكهة السكرية أو التمر أو التين،(و50جرام ماء)، لكن إذا تتناولها مجففة فهذا يعني أنك تتناول١٠٠جرام صافٍ بسكرياتها”.

كما أدرج صورة توضح السعرات الحرارية لكل فاكهة؛ مغردًا: “هنا جدول تقريبي لقياس السعرات! مفيد لإعطاء صورة تقريبية لمعرفك السعرات الحرارية لبعض الفواكة، ويوضح أيضاً السعرات الحرارية في التمر مقارنةً بغيرها من الثمار؛ مع الأخذ بالاعتبار اختلاف حجم الحبة بين الأنواع”.

تحذير من مشروبات الطاقة

وفي وقت سابق؛ حذر العالم المتخصص في المسرطنات فهد الخضيري من أضرار مشروبات الطاقة.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن مشروبات الطاقة لها تتمثل في اضطراب عصبي، وقد تسبب ضرر الكلى والأعصاب.

أضرار مشروبات الطاقة

ولفت العالم المتخصص في المسرطنات، إلى أن تلك الأضرار تشمل: تسوس الأسنان وهشاشة العظام وزيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط واضطراب النوم.

وأكمل، أن تلك الأضرار في أي مشروب مصنّع من سكريات واضافات واحماض صناعية ونكهات ومشروب الطاقة يضاف له أيضًا الكافيين بجرعة عالية.