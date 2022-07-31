أصدرت المديرية العامة لـ الدفاع المدني تحذيرَا بشأن أهمية توخي الحذر خلال فترة سقوط الامطار التي تشهدها عدة مناطق في المملكة.

وشددت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بتويتر على الابتعاد عن المناطق المنخفضة، وتجمعات المياه، وبطون الأودية.

كما لفتت إلى أهمية البقاء في مكان آمن خلال فترة هطول الأمطار.



أمطار على الرياض:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة، يصاحبها سقوط البرد، والسيول، ونشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الدرعية، والزلفى، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، ومرات.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

أتربة وأمطار رعدية:

كما أشار المركز إلى تأثر بعض مدن الرياض بأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح؛ ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، وحوطة بني تميم، وضرما.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

المنطقة الشرقية:

تتعرض المنطقة الشرقية لموجة من التقلبات الجوية؛ إذ تتزايد شدة الأمطار، والسحب الرعدية، مع سقوط البرد، وجريان السيول في بعض الأماكن خصوصًا في الدمام. ووثق مغردون لحظات سقوط الأمطار، لافتين إلى قوة صوت الرعد، خصوصًا في غرب الدمام.

الحالة المطرية الصيفية:



وقد كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، لافتًا إلى استمرار الحالة المطرية الصيفية مستمرة.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران.

وأضاف: “كما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وربما، تمتد شرقي منطقتي مكة والمدينة”.