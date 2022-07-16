حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من الآثار الجانبية المترتبة على تناول المنشطات.

وأشارت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى تسبب المنشطات في عدد من الأضرار للجسد منها:

ـ حدوث نوبة أو سكتة دماغية.

ـ مشاكل في الكبد أو الكلى قد تصل إلى حد الفشل التام.

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ جلطات الدم.

ـ العقم، والصلع، والضعف الجنسي عند الرجال.

ـ نمو شعر الوجه، وغلظة الصوت، وخلل في انتظام الدورة الشهرية عند المرأة.

ـ احتباس السوائل.

ـ زيادة نسبة الكوليسترول.





تحذير من مشروبات الطاقة



وفي وقت سابق؛ حذر مجلس الصحة الخليجي، من تناول مشروبات الطاقة لما تمثله من خطر على صحة الإنسان.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أن من أهم أضرار مشروبات الطاقة تسببها في الوصول لدرجات عالية من الكافيين، والتي بدورها تتسبب في ظهور بعض الأعراض أهمها الخفقان.

أضرار مشروبات الطاقة

كما تتسبب مشروبات الطاقة في زيادة خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني، فضلًا عن تأثيرها على الجهاز العصبي، والقلب والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين.

وتساهم هذه المشروبات في التوجه لاستلهام مواد أخرى ضارة والإدمان عليها، كما تؤدي لأضرار كبيرة على صحة الأسنان، فضلًا عن تسببها في الإصابة بالسمنة.

ولا يقف خطر هذه المشروبات على ما تم إيضاحه ولكنها تتسبب كذلك في الإجهاض المتأخر وموت الجنين لدى النساء والحوامل.

