أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدء التقديم في برنامج تمكين للقيادات الشابة، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات (الإدارية، الهندسية، التقنية، العلاقات العامة، تصميم الجرافيك)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– هندسية.

– إدارية.

– تقنية.

– علاقات عامة.

– تصميم الجرافيك.

نبذة عن البرنامج:

– يعد برنامج تمكين لتأهيل الخريجين من المبادرات الإستراتيجية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث يهدف سنوياً إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في قطاع تحلية المياه من خلال برنامج تطويري متكامل.

الشروط:

1- التفرع العام.

2- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

3- أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير

4- ألا يقل المعدل التراكمي عن4من5 أو3من4

5- اجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية

6- لم يمضِ على التخرج أكثر من سنتين.

المزايا:

1- مكافأة شهرية.

2- تأمين طبي.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- برامج تطويرية مُعتمدة.

مدة البرنامج:

– مدة (9) أشهر (بدوام كامل) من (أغسطس 2022م إلى أبريل 2023م).

موعد التقديم ورابط

– التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/08هـ الموافق 2022/07/07م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا