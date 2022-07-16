تعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، ممثلة في إدارة المختبر، على أخذ وتحليل عينات مياه زمزم المباركة من كافة مواقعها بالمسجد النبوي؛ وذلك للتأكد من سلامتها وضمان وصولها بشكل آمن لزوار وقاصدي المسجد النبوي.

60 عينة يوميًّا:

وأوضح مدير إدارة المختبر، أحمد بن عوض الحربي، أنه يتم أخذ ما يقارب 60 عينة يوميًّا من جميع مواقع مياه زمزم المباركة مثل الحافظات والمشربيات والخزانات الأرضية والناقلات ونقاط التعبئة ومشربيات السبيل وبصفة منظمة ومستمرة على مدار اليوم من خلال 3 ورديات، ويتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي ملوثات.

سلامة المياه:

وأكد الحربي أن مختبر المياه يعنى بسلامة المياه ومجهز بأعلى التقنيات الحديثة وبطاقم فني مختص يقوم بأخذ عينات مياه زمزم وتحليلها من كافة المواقع بالمسجد النبوي.

تأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للتأكد من سلامة المياه وضمان وصولها بشكل آمن لزوار المسجد النبوي وفق توجيهات القيادة الرشيدة.