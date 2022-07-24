أكد أمن الطرق أنه حرصًا على سلامة الجميع، تم تحويل الحركة المرورية على طريق (الطائف- الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كوبري أم الدوم باتجاه الرياض، بسبب السيول المنقولة.

توقعات الطقس:

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وقد تأثرت عدد من مناطق المملكة بالتأثرات الجوية المذكورة فشهدت أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية.