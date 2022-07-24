نوَّهت إدارة مرور منطقة حائل، إلى استكمال أعمال الصيانة في طريق الملك فيصل مع تقاطع طريق الملك خالد على طريق الدائري وتحويل حركة السير للقادمين من الشمال باتجاه الجنوب.

وقال في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تنوه إدارة مرور منطقة حائل وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة عن استكمال أعمال الصيانة في طريق الملك فيصل مع تقاطع طريق الملك خالد على طريق الدائري وتحويل حركة السير للقادمين من الشمال باتجاه الجنوب، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 25-07-2022م”.

كما أهابت بمستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية لاستخدام الطرق البديلة.



التجاوز الآمن للمركبات على الطريق

وفي وقت سابق؛ أوضحت الإدارة العامة للمرور عددًا من الضوابط المتعلقة بعملية التجاوز على الطريق لضمان السلامة وتجنب الحوادث.

وقالت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن الضوابط تتمثل في:

المرور يحذر من التجاوز الخاطئ

ـ ألا تكون المركبة المراد تجاوزها قد شرعت في تجاوز مركبة أخرى أمامها، او أعطته إشارة تحذير بذلك.

ـ ألا تكون المركبة التي خلفه قد بدات فعلَا في تجاوزه.

ـ أن يكون الطريق أمامه خالصًا من العوائق وواضح الرؤية.

ـ أن يأخذ في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يريد تجاوزها.

ـ إعلان رغبته في تجاوز المركبة التي أمامه باستعمال إشارات التنبيه الضوئية.

ـ أن يترك مسافة جانبية مناسبة بينه وبين المركبة التي يريد تجاوزها.

ـ بمجرد إتمام عملية التجاوز يعود بالمركبة على يمين الطريق، إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره، إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق.