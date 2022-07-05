حضر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن بعد، اليوم، تخريج أول (3) طلاب لبرنامج الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بمسار الإقراء والإجازة، وهم الطالب إبراهيم حيدرا من دولة مالي، ومحمد عبدالكريم من دولة تشاد، وعبدالرحيم ديالو من دولة ليبيريا.

حفظ آخر قراءة من القراءات العشر:

وأتم الطلاب حفظ آخر قراءة من القراءات العشر المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي (قراءة الإمام خلف العاشر- رحمه الله) وبذلك يختمون حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر كاملة.

وقال معاليه في بداية حديثه: إن هذه المناسبة السعيدة تستمد تميزها من شرف المكان والزمان وأهدافها ومقاصدها النبيلة، في حفظ كتاب الله- عز وجل- وتدارسه، وأن من خير ما يتلقاه زوار الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن هو القرآن الكريم.

دعم ولاة الأمر:

كما بين: أن حلقات القرآن الكريم في الحرمين الشريفين تحظى بعناية فائقة، مؤكدًا حرص ولاة الأمر ودعمهم الدائم لتحفيظ القرآن وتعليمه ونشر هذه الحلق المباركة وتحسين أعمالها ليعم نفعها وفائدتها قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وفي ختام حديثه شكر السديس الجميع على كل ما بذل من جهود في هذه الحلق المباركة سائلًا الله- العلي القدير- للجميع دوام التوفيق والسداد.