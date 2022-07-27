شهد الحفل الختامي لبرنامج مسرعة فنتك تخريج 12 شركة ناشئة في قطاع التقنية المالية، جاء ذلك برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، دعمًا منهم وتشجيعًا للجهود المبذولة لدعم نمو قطاع لتقنية المالية.

وقدم مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، الشريك الداعم لبرنامج مسرعة فنتك، خلال الحفل منحًا مالية لثلاث من شركات التقنية المالية المشاركة، حصلت بموجبه على منحة مالية قيمتها 50 ألف ريال لكل منها، إضافة إلى خدمات حاضنة الأعمال التي تقدمها “واعد”.

وشهد الحفل الختامي لبرنامج مسرعة فنتك حضورًا خاصًا من رؤساء تنفيذيين لبنوك وشركات مالية واستثمارية، ورواد أعمال وشخصيات مؤثرة في قطاع التقنية المالية.

وصمم برنامج مسرعة فنتك لمساعدة شركات التقنية المالية الناشئة على النمو من خلال تقديم حزمة من خدمات الدعم، وورش العمل المكثفة واللقاءات والجلسات الاستشارية والإرشادية مع مختصين وخبراء، وصولًا إلى إتاحة الفرصة للوصول إلى المستثمرين من خلال يوم العروض النهائية، ويتبع البرنامج فترة إشراف ومتابعة تستمر لما بعد البرنامج.

وجاءت النسخة الأحدث من البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية كجزء من أنشطة دعم رواد الأعمال في التقنية المالية، حيث قدم البرنامج في هذه النسخة مسارين: مسار تطوير المتطلبات التشريعية، ومسار تطوير الأعمال.

أما معايير الالتحاق ببرنامج مسرعة فنتك، فكانت بشروط منها أن تكون الشركة مسجلة ولها سجل تجاري كشركة تجارية خاصة، ويجب أن تكون شركة نشطة في قطاع التقنية المالية أو تقدم الحلول التقنية المتعلقة بالتقنية المالية، مع وجود نموذج منتج أولي للحل مع نتائج واعدة.