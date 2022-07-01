خصصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتطويف (3) مواقع لتقديم خدمات التطويف لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن برامجها لموسم حج هذا العام 1443هـ .

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس، حيث أكد أن الإدارة خصصت 3 مواقع رئيسية يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم وهي (باب الملك فهد، باب أجياد، باب السلام) تسهيلًا وتيسيرًا عليهم في أداء نسكهم بكل اطمئنان.

100 مطوف:

وأضاف أنه يوجد أكثر من 100 مطوف تقوم الإدارة بالإشراف عليهم مؤهلين بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج ومهارات التعامل والتواصل مع ضيوف الرحمن، يَشرُفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء نسكهم، وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ضرورة تقيد المطوف بالإجراءات الاحترازية أثناء تقديمه للخدمة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة حثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.