أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أكاديمية التعلم في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الاثنين 19 / 12 / 1443 هـ الموافق 18 / 07 / 2022م.

تفاصيل الإدراج:

ولفتت تداول في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن الإدراج سيكون مباشراً برمز تداول 9541 وبالرمز الدولي SA15J0K4L2H7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية + / – 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند + / – 10%.

وتابعت أنه يمكن الاطلاع على مستند التسجيل لـ شركة أكاديمية التعلم من خلال الرابط التالي: (هنا).