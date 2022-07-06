دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في مسجد الخيف بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي مشروع تركيب أجهزة الإنعاش القلبي في مساجد المشاعر المقدسة، وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، وعدد من وكلاء ومنسوبي الوزارة.

أهداف المشروع:

ويهدف المشروع الذي دشنه آل الشيخ إلى توفير أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية في مساجد المشاعر المقدسة يستخدمه منسوبي المساجد ممن خضعوا للتدريب المناسب- بشكل سريع على المرضى الذين يعانون من بعض المشاكل القلبية ريثما تصل سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة في إطار الحرص على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تصريح له عقب مراسم التدشين، أن مشروع تركيب أجهزة الإنعاش القلبي في مساجد المشاعر المقدسة يأتي بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتزامنًا مع بدء موسم الحج لهذا العام اتساقًا مع التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد– يحفظهما الله- اللذين يحرصان على صحة وسلامة ضيوف الرحمن ويؤكدان على أهمية تسخير كل الإمكانيات والسبل لسلامتهم وراحتهم.

وقدم الوزير آل الشيخ الشكر الجزيل لخادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد– يحفظهما الله- على ما يلقى المسلمين في هذه البلاد المباركة من عناية كبيرة جدًّا تتمثل على جميع الأصعدة سواءً لتأمين السُبل أو الخدمات الصحية والإسعافية، والاعاشة ووسائل الطب والسلامة وتأمين الناس في حياتهم وأمنهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة لتأمين الحجاج والحرص على سلامتهم وأمنهم والذي وصفها بأنها مهمة وشرف عظيم يتسابق عليها جميع أبناء المملكة المخلصين.

دعم المشروع:

من جهته، قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على دعمه لهذا المشروع ومباركته لتدشينه في مساجد المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن ذلك يجسّد حرص الوزارة أمن وسلامة وحجاج بيت الله الحرام وكي تكون المساجد آمنة ومزدة بجميع وسائل السلامة، منوهًا إلى أن الشراكة مع الوزارة شملت تركيب الأجهزة وتدريب منسوبي المساجد والمشرفين على آلية التعامل مع هذه الأجهزة وهي شراكة تتوافق مع الرؤى والتوجيهات التي تتطلع لها القيادة الرشيدة وفق رؤية 2030.

وتأتي تركيب هذه الأجهزة في مساجد المشاعر المقدسة في إطار جهود الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن بتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والمتمثلة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن، منها توفير خدمات طبية وإسعافية على أعلى مستوى وعبر أحدث التقنيات والأجهزة.