أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الباحة لرياح نشطة، وتدنٍّ في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشى، وبني حسن.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.

رياح على الباحة:

كما تتأثر كل من الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة بتدني مستويات الرؤية الأفقية، فيما تستمر حالة التنبيه بالرياح المثارة حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.

تدني الرؤية الأفقية في عسير:

ونبه المركز إلى تعرض منطقة عسير لرياح نشطة وسحب رعدية، وتدنٍّ في مستويات الرؤية الأفقية، وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: بيشة، وتثليث، وطريب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ السبت أول أيام عيد الأضحى.



سحب رعدية على جازان:

وتستمر حالة النشاط في الرياح والسحب الرعدية في منطقة جازان، يصاحبها ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الدرب، وبيش، وجازان وفرسان.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.

درجات الحرارة في المشاعر المقدسة:

وفي وقت سابق؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لسحب رعدية وأمطار، ونشاط في الرياح السطحية ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيهات المذكورة هي كل من: السيل الكبير، والطائف، وعشيرة، وقيا، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجراف صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 44 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 30، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 43، فيما تبلغ الصغرى 31.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 44، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 44 في العظمى، و30 بالصغرى.