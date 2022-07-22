أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تدني الرؤية في منطقة نجران تأثرًا بأتربة مثارة ونشاط في الرياح على المنطقة. وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ونجران، ويدمة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.

كما تتأثر كل من: الخرخير، وخباش، وشرورة؛ برياح نشطة وسحب رعدية تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ السبت.

رياح نشطة على مكة المكرمة:

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لرياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: الخرمة، والموية، وتربة، ورنية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

أتربة على الرياض:

كما تنشط الرياح والأتربة على منطقة الرياض حتى التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: الدودمي، والقويعية، وعفيف.



تدني الرؤية في المدينة المنورة:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة- بمشيئة الله- تضمنت رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.