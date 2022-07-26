أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض بعض مناطق المملكة لتقلبات جوية حتى الساعات الأولى من الصباح.

ولفت إلى تعرض منطقة نجران، لأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ورياح سطحية؛ ما يؤدي على تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الخرخير، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم الثلاثاء.

تدني الرؤية في عسير:

كما نبه المركز إلى تعرض منطقة عسير لرياح نشطة، وسحب رعدية؛ ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة مدينة بيشة، الذي يستمر التنبيه فيها حتى الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم الثلاثاء.

رياح وسحب رعدية على الرياض:

وفي السياق نفسه؛ نبه المركز من تعرض منطقة الرياض إلى رياح نشطة وسحب رعدية، ونشاط في الرياح، يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من المدن التالية: الأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والرين، والسليل، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وضرما، ووادي الدواسر.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المركز أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة إلى عوالق ترابية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الحناكية، والرياس، والعيص، والمدينة المنورة، ومهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

عوالق ترابية على مكة:

كما نبَّه المركز إلى تعرض منطقة مكة المكرمة إلى عوالق ترابية، تتدنى على إثرها مستويات الرؤية الأفقية، وتتأثر بالعوالق كل من: الحموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وجدة، وخليص، ورابغ، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.