يعول لاعبو المنتخب السعودي على الحضور الجماهيري الكبيرة، للتألق في منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

تذاكر بالمجان لجماهير المنتخب السعودي



ومن المقرر أن يبدأ الأخضر مشواره في كأس العرب للشباب، عند الساعة الخامسة مساء يوم غد الأربعاء، بمواجهة موريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وطالب مجلس جمهور المنتخب السعودي الجماهير بحضور المباريات لدعم وتحفيز اللاعبين، وأكد أن الحضور في مواجهتي الأخضر ضد موريتانيا والعراق سيكون بالمجان، على أن يتم الحجز عبر موقع ticketMX.

ويسعى المنتخب السعودي للظهور بشكل مميز في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، وفض الشراكة مع المغرب في صدارة قائمة الأكثر تتويجًا، حيث حصد كل منهما اللقب مرتين.

كأس العرب للشباب 2022

وتُقام منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب بداية من غدٍ وحتى السادس من شهر أغسطس القادم، بمشاركة 18 منتخبًا، علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها وملعب نادي ضمك.