انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع ضعف توقعات الطلب العالمي، فضلاً عن استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي.

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت

وحسب قناة “سي إن بي سي عربية”، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار إلى 95.27 دولارًا للبرميل.

تباطؤ خطير

وكشفت بيانات اليوم الجمعة، أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3%في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق. لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلاً بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.