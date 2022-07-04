تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مما قلص مكاسبها من الجلسة السابقة، حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق، في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض وسط انخفاض إنتاج “أوبك” والاضطرابات في ليبيا والعقوبات على روسيا.

العقود الآجلة لـ برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.3% إلى 111.28 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% يوم الجمعة.

خام غرب تكساس

وانخفضت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.3%، إلى 108.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5% يوم الجمعة.