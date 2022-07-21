شارك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أبناءه في وداع زوجته السابقة، إيفانا ترامب؛ إذ حضر الجنازة في كنيسة سانت فنسنت فيرير في مانهاتن.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية تغريدة، ينعي خلالها إيفانا، قبل ذهابه الجنازة، بصحبة زوجته الحالية ميلانيا، قال خلالها: “يوم حزين للغاية، ولكن في نفس الوقت احتفال بحياة رائعة وجميلة”.

وقال إريك ترامب خلال مراسم الجنازة: “إن والدتي المولودة في التشيك كانت تجسيداً للحلم الأمريكي”، في الوقت الذي وصفت فيه إيفانكا والدتها الراحلة بـ”الرائدة”، في اليوم الذي اعتبره الاثنان احتفالًا بالحياة.

وقد تبع الجنازة كل من: إيفانكا، ودوتالد جونيور، وإريك ـ أبناء إيفانا وترامب، وعائلاتهما، بالإضافة لترامب وزوجته الحالية ميلانا؛ إذ سار الجميع خلف النعش الذهبي في كنيسة سانت فنسنت فيرير الرومانية الكاثوليكية في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.

خلافات إيفانا وميلانيا ترامب

وبالرغم من خلاف إيفانا، وميلانيا سابقَا؛ إلا أن الأخيرة حضرت الجنازة، واظهرت الصور علامات الحزن بادية عليها.

وسابقًا قد ظهر التوتر بين الاثنتين في 2017 ا قالت إيفانا خلال مقابلة على برنامج Good Morning America إن لديها رقماً مباشراً للوصول إلى “دونالد” في البيت الأبيض، لكنها لم ترغب في استخدامه لأن “ميلانيا” هناك.

صراع على لقب السيدة الأولى

وأضافت إيفانا ترامب: “لا أريد أن أتسبب في أي نوع من الغيرة أو شيء من هذا القبيل، لأنني في الأساس زوجة ترامب الأولى. حسناً؟ أنا السيدة الأولى”.

وأكملت: “لن أتبادل الأماكن مع السيدة الأولى الفعلية لأني أحب حريتي، وأعتقد أن وجودها في واشنطن أمر مروع. سأكره واشنطن”.

وفي ذلك الوقت ردت المتحدثة باسم ميلانيا ستيفاني جريشام، على تصريحات إيفانا بالتأكيد على أنها تسعى إلى جذب الانتباه وتخدم مصالحها الذاتية.

وفاة إيفانا ترامب



يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن عن وفاة زوجته الأولى إيفانا ترامب، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 73 عامًا.

و نعت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والدتها إيفانا،ناشرة صورة لها ولوالدتها على حسابها بموقع “تويتر” قائلة: “قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير.. عاشت الحياة على أكمل وجه، ولم تفوت أبدا فرصة للضحك والرقص”.

وأضافت: “سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائما”.