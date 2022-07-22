علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا متمنيًا له الشفاء وفي نفس الوقت معبرًا عن رفضه نقل سلطات الرئيس إلى نائبته كاملا هاريس.

وقال دونالد ترامب معلقاً على إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا: “أتمنى لك الشفاء العاجل من فيروس #الصين. بالرغم من أنك أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا، لكن لا أحد حقاً يريد تجربة كامالا هاريس”

نقل السلطات إلى كامالا هاريس

ويجوز في حالة تعرض الرئيس لأزمات صحية نقل السلطات التنفيذية إلى نائب الرئيس، وفي حالة توفى الرئيس قبل إتمام مدته يقوم نائبه بإدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان مصدر مسؤول في البيت الأبيض، لـCNN، في وقت سابق أعلن أن الأعراض التي يعاني منها بايدن خفيفة وبروتوكول التشخيص يتطلب حتى الآن “العمل عن بعد والراحة” في البيت الأبيض لبقية اليوم، كما لا يوجد خطط لنقل السلطات التنفيذية” من بايدن إلى هاريس.

الحالة الصحية لـ جو بايدن

لاحقًا صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر إنه “على ما يرام”، ويعاني من “أعراض خفيفة”، وذلك بعد الإعلان، الخميس، عن ثبوت إصابته لأول مرة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأضافت أنه نظرًا لسنه، فإن بايدن معرض لخطر متزايد من آثار الإصابة بكورونا، على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن كبار السن الذين يتم تطعيمهم بالكامل وتعزيزهم يقل بشكل كبير من خطر دخولهم المستشفى والموت. وكما أعلن البيت الأبيض، أمس أن فحوصات نائبة الرئيس الأمريكي، لفيروس كورونا جاءت سلبية.