تُخيم حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي بعد التعادل ضد الجونة، ليواصل الفريق الابتعاد عن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

تعادل الأهلي ضد الجونة

ولعب الأهلي ضد الجونة بالأمس في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف، ما عرض اللاعبين لانتقادات قوية، بعد استمرار تراجع المستوى.

وكانت تطمح الجماهير في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل أفضل، وتحقيق الفوز في مباريات المؤجلة، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، إلا أنه ظهر بشكل مخيب وخسر ضد سموحة وتعادل مع الجونة.

ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الصدارة برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، إلا أنهما لعبا 23 مباراة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة، ولكنه خاض 21 مباراة، يليه فيوتشر برصيد 39 نقطة، بالتساوي مع سموحة، ثم طلائع الجيش بـ36 نقطة، يليه البنك الأهلي بـ31 نقطة.

ويقع فاركو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد السكندري بـ28 نقطة، يليه المصري برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع إنبي، سيراميكا كيلوباترا وغزل المحلة، ثم الجونة بـ22 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع المقاولون العرب، ثم إيسترن كومباني بـ16 نقطة، ويتذيل مصر المقاصة الترتيب بـ14 نقطة.