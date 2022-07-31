استحدث مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيص “موثوق”، والذي يُمنح للأفراد لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رابط الخدمة:

ويمكن التسجيل من خلال الخدمة عبر الرابط التالي: هنا.

وبحسب الهيئة، قيمة الترخيص 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

الشروط والضوابط:

وبالنسبة إلى الشروط، فهي الالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة، وكذلك التوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي مخالف.

وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01/ 10/ 2022؛ تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.