يترقب الجمهور السعودي القرارات النهائية بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمد الله وناديه الاتحاد ضد نادي النصر.

وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.

تفاصيل قضية عبد الرزاق حمد الله

ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي، إداري نادي الاتحاد، حرّض حمدالله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الجماز حول القضية: “قرار قضية حمدالله لن يصدر إلا بعد نهاية الدوري، ويجب توجيه هذا السؤال للاتحاد السعودي لكرة القدم”.

الدوري السعودي للمحترفين انتهى يوم 27 يونيو الماضي، مما يعني أن الوقت حاليًا مناسب للكشف عن قرارات القضية.

اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله كان شارك مع الاتحاد في النصف الثاني من موسم 2021/2022 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث احتل العميد الوصافة في الدوري خلف نادي الهلال البطل بفارق نقطتين.

وساهم المهاجم المغربي في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 65 نقطة، من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في مثلهم.