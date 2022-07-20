أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ حزنه على نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أبناء رفض أكثر من ناد لضمه.

آل الشيخ يبدي حزنه على وضع رونالدو

وقال تركي آل الشيخ: “حزين أن يكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل.. الأندية تتسابق على رفضه!.. على كريستيانو رونالدو حفظ ماء الوجه وإنهاء تعاقد كبير قريبًا”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “بداية أخطائه انتقاله من ريال مدريد من الأساس.. هذا رائي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة”.

ورشح تركي آل الشيخ 3 أندية لكريستيانو رونالدو من أجل الانضمام إليها خلال الفترة المقبلة، وقال: “أعتقد برشلونة أو روما بحاجه له.. أو يرجع إلى فريق كبير في برتغال!”.

جدل بشأن مستقبل كريستيانو

ويُخيم الغموض على مصير رونالدو في الموسم المقبل، حيث لم ينضم إلى فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى الآن، وأكدت تقارير مؤخرًا أن غيابه لأسباب عائلية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.