شرح الكاتب تركي الحمد، المحاور التي تقود لتحقيق مفهوم الشرق الأوسط الجديد وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا المفهوم صار وشيكًا.

وقال الحمد في سلسلة تغريدات عبر تويتر: شرق أوسط جديد..هذه هي اللافتة التي يرفعها محمد بن سلمان تحديدا، عنوانًا للمرحلة القادمة من تاريخ هذه المنطقة، فماذا يعني هذا المصطلح؟

محاور الشرق الأوسط الجديد

وأجاب بالقول : في تقديري المتواضع، فإن ذلك يعني بشكل رئيسي، دون إهمال تفاصيل كثيرة،ثلاثة أمور محورية ومفصلية، هي:

أولا: شرق أوسط خالٍ من الأيديولوجيات وبالتالي خال من الصراعات العبثية التي لا مبرر لها في نهاية المطاف،والتي هي في النهاية مجرد كلمات تتلاعب بوجدان جماهير تأسرها الكلمات، وتهيجها الخطابات.

ثانيا: الاقتصاد هو المدخل الحقيقي للتغيير، وليس السياسة المحملة بأثقال أيديولوجية، فهو البنية التحتية لأي تغيير ذي غايات مستقبلية

ثالثا: تحويل خريطة هذه المنطقة من اللون الأصفر الجاف إلى اللون الأخضر الريان، وهو أمر أصبح قابلا للتحقيق مع تكنولوجيا العصر.

تحقيقه ليس مستحيلا

وختم بالقول : قد يكون الأمر صعبًا ولكنه ليس مستحيلا، فمن استطاع بهذه التقنية سبر أعماق الكون، فليس عاجزًا بها ومعها تغيير بيئة كوكب يكاد لا يذكر على خريطة هذا الكون..