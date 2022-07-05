قال موقع Scoop Empire: إن مدينة تروجينا TROJENA ستكون عامل جذب سياحي جديد على مدار العام، ومن المتوقع أن تغير مفهوم السياحة الجبلية، كما أنها أثارت اهتمام العالم مثلما فعل مشروع مدينة The Line.

وتابع التقرير: ستكون The Line مدينة خضراء بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تحسين حياة مليون ساكن، وسيعتمد المشروع على أحدث التقنيات وسيضع تركيزًا قويًّا على الخصائص الرئيسية مثل إمكانية المشي والعيش والصحة والرفاهية وأن تكون كل مرافق الحياة والعمل والترفيه على بعد يتراوح من 5 إلى 20 دقيقة فقط سيرًا على الأقدام.

تروجينا والسياحة الجبلية:

وقال تقرير موقع Scoop Empire: كم شخص في العالم تمكن من التزلج على الجليد وسط الصحراء؟ من المتوقع أن تكون الإجابة لا أحد، لأن مثل هذا المشروع غير مسبوق، وهو الأمر الذي تقوم به السعودية في مشروع تروجينا.

وتابع: يساهم المشروع بشكل كبير في السياحة الإقليمية، وسيكون بمثابة نموذج لكيفية تطوير المملكة للوجهات بناءً على تنوعها الجغرافي والبيئي.

التنويع الاقتصادي للمملكة:

وسيضمن هذا المفهوم المستقبلي أن تكون السياحة الجبلية مصدرًا جديدًا للإيرادات للمساعدة في التنويع الاقتصادي للمملكة مع حماية الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

هندسة معمارية فريدة:

وستتمتع تروجينا بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث تتعايش مناظر نيوم الجبلية في انسجام مع مناطق الجذب السياحي التي شيدت داخلها، مما يوفر مغامرة جديدة لا مثيل لها وتجربة سياحية غامرة تجسد مستقبل المعيشة والعمل والترفيه.