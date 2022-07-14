أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء الإلزام بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتباراً من 01/ 01/ 1444هـ.

#فيديو| حفاظاً على حقوق المشاة و أصحاب المركبات وتحسيناً للمشهد الحضري سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتباراً من 01/ 01/ 1444هـ.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/LChmGbKhd3 — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) July 14, 2022

وأوضحت في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بتويتر أن تسوير مواقع الأعمال الإنشائية، عبارة عن حاجز مؤقت يتم وضعه وفق مواصفات ومعايير حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الحفاظ على نظافة وجمال الأحياء:

وأشارت إلى أن التسوير يساهم في معالجة عدة ظواهر سلبية عند البناء بالتالي يقلل من التشوهات البصرية، ويزيد من نظافة وجمال المدن والأحياء.

حقوق الطريق:

كما لفتت إلى أن السور يحمي حقوق المشاة والمركبات عبر تيسير السير بسهولة دون وجود عوائق في الطريق، فضلًا عن محافظته على ممتلكات ومواد البناء.

وبينت أن دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية والسكنية يمكن الاطلاع عليه من خلال منصة بلدي.