يصعب تعريف التسويق بشكل عام فكيف لنا إذا كنا نريد تعريف تسويق الأفكار؟!

حيث اتفق أغلب المختصين في مجال التسويق على التأكيد أن تسويق الخدمات أعقد من تسويق المنتجات المادية، فكيف عندما نتحدث عن التسويق للأفكار بلا شك أن ذلك أصعب وأعقد.

وفي عالم الإدارة والأعمال :

يستطيع المدير أن يحقق نجاحه إذا كان لديه القدرة على إدارة الموظفين، هذه القدرة التي لا تتحقق إلا بمقدار ما لديه من مهارة تسويق أفكاره وطرحها عليهم، وإقناعهم بها، وتحفيزهم وتشجيعهم على تنفيذها، وقدرته على نشر ثقافة مناسبة للمنشأة والمنظمة، وهذا يعني لنا: قدرات متميزة في تسويق الأفكار بآليات مختلفة.

(تسويقنا لأفكارنا هو الذي يعطي أفكارنا قيمتها لدى الآخرين)

أهمية التسويق للفكرة :

تسويق الفكرة هو أهم من الفكرة بحد ذاتها، وعند التسويق للفكرة يجب مراعاة عدة أمور منها :

١- الفكرة موجهة إلى فرد أم مجموعة .

فعندما تكون الفكرة موجهة إلى فرد تأخذ طابع الإقناع بشكل أكبر، إما إذا كانت إلى مجموعة فالأمر مختلف ويجب هنا النظر إلى المحتوى و طريقة الطرح وترتيب تسلسل الأفكار ولغة الجسد وأن يكون التسويق على مستوى وعي المجموعة / المنظمة .

٢- التحديات التي قد تعيق تطبيق الفكرة:

( وهنا يجب أن نكون منطقيين ونفكر بها بشكل منطقي ولا ندع الفكرة تسيطر علينا لأنها فكرتنا وهي الأفضل بل يجب وضع التحديات الحقيقية التي من الممكن أن تعيق الفكرة وطرح أفضل الحلول المناسبة لها.

٣- أسلوب الشخص أو المجموعة المتلقية :( management style of the organization)

أسلوب المتلقي في فهم الأمور فعندما نتحدث عن تسويق فكرة معينة لمدير منظمة في مجال المبيعات والتسويق فهنا يجب أن ندخل بعض الإحصائيات والأرقام للمساعدة والتعزيز على قبول الفكرة بشكل أفضل باختصار (معرفة الأسلوب الإداري المتبع في المنظمة وبلورة الأفكار وفقًا له ) .

٤- التسويق بشكل غير مباشر :

فمن الذكاء أن يكون هناك جس نبض للفكرة قبل طرحها بشكل نهائي وهي تساعد على تجميع الملاحظات و التفكير بأفضل الحلول لها وجمع ما يلزم من البيانات المساعدة لتقوية الفكرة ورفع نسبة التقبل لها .

٥- طرح الفكرة في الوقت المناسب ( التوقيت ) .

أن من أهم أسباب نجاح الفكرة هو الوقت المناسب لطرح الفكرة وهي تلعب دورًا رئيسيًا وكبيرًا في نجاح تسويق الفكرة .

وائل السدران .

٢٨/٠٧/٢٠٢٢م