يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في ضم الفرنسي بينجامين بافارد ظهير أيمن نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف العام الحالي.

ويرغب البلوز في ضم بافارد تحسبًا لرحيل الإسباني سيزار أزبيليكويتا عن صفوف الفريق الإنجليزي.

سبب اهتمام تشيلسي بضم بافارد؟

وأفاد موقع Football London الإنجليزي أن البلوز يفكر في ضم بافارد كونه اللاعب الأنسب لسد خانة الظهير الأيمن في حال رحيل أزبيليكويتا.

وكان بافارد تُوج بلقب كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي في روسيا.

ومن المتوقع رفض بايرن ميونخ رحيل بافارد، خاصة بعد رحيل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لنادي برشلونة الإسباني من الفريق البافاري.