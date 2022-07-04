يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف 2022.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Daily Mail الإنجليزية فإن تشيلسي يسعى إلى الوصول لاتفاق مع اللاعب ماتياس دي ليخت، ودفع 65 مليون يورو، مقابل اللاعب صاحب الـ 22 عامًا.

ويرغب يوفنتوس في رفع قيمة العرض، ولكن لا تمانع إدارة السيدة العجوز، الاستفادة ماديًا من بيع الهولندي، الذي يعد أحد أفضل المواهب الشابة في العالم حاليًا.

شرط يوفنتوس لـ رحيل دي ليخت

وتُوجد قيمة شرط جزائي في عقد دي ليخت قدره 120 مليون يورو لذلك سيكون من الصعب كسر عقد اللاعب في هذا الوقت، من قبل تشيلسي.

يذكر أن يوفنتوس سيسمح لـ دي ليخت بالرحيل في حال نال على الأقل 100 مليون يورو.

يوفنتوس كان ضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو وكان أداء الهولندي غير منتظم في فريق لم يشعر فيه بالراحة من الناحية الرياضية.