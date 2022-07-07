لقى طبيب مصري وزوجته وأبناؤه الثلاثة مصرعهم صباح اليوم؛ إثر اصطدام سيارتهم الخاصة بسيارة نقل ثلاجة على الطريق الصحراوى الغربي في سوهاج ـ جنوب مصر ـ. كما لقى قائد السيارة النقل ومرافقه مصرعهما إثر اصطدام السيارتين في حادث مأساوي.

اختلال عجلة القيادة

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى انه بعد انتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث والبحث وفحص المعلومات؛ تبين أن الأب اختلت يده أثناء قيادته للسيارة ما أدى لاختلال التوازن واصطدامه في سيارة النقل.

مصرع 7 أشخاص

وتم نقل الضحايا إلى المشرحة حتى قدوم ذويهم بعد التعرف على هويتهم؛ إذ اتضح أن الأب أربعيني طبيب بشري، وزوجته وأطفاله الثلاثة وأعمارهم 10 سنوات، و5 سنوات، وعام ونصف؛ بالإضافة إلى قائد السيارة النقل ومرافقه.