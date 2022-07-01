استعرض استشاري الأمراض المعدية فهد الزامل، بعض التصرفات الخاطئة التي تجعل الحاج يصاب بالإجهاد الحراري.

أسباب الإجهاد الحراري:

وتابع الزامل، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن بعض الحجاج يسيرون دون سيارة أو حافلات ويعرضون رأسهم للأشعة الشمس، وهذا يجعلهم معرضون للإجهاد.

ولفت إلى أن الإنسان عندما يتعرض للإجهاد الحراري يصاب بتشنجات، لذلك على الحاج توخي الحذر.

وفي وقت سابق شددت وزارة الصحة على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع الحالات ‏التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور ‏الأمور.‏

أعراض الإجهاد الحراري:

وقالت الوزارة: إن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، منها صداع، ودوخة، وتعرق مفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، وغثيان أو فقدان للشهية والعطش الشديد، وسرعة ‏التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، ‏بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو ‏أكثر.‏

العلاج:

ونصحت الصحة بطلب ‏المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى ‏منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ‏ظهره، ورفع قدميه قليلًا.‏

كما أكدت ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء ‏عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى ‏أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.‏