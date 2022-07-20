أثار تصرف عنصري من دمية عالم سمسم موجة من الغضب في أمريكا في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الغضب من ممارسات تمييزية ضد أصحاب البشرة السوداء.

#BabyPaige & her cute lil friends went to @SesamePlace this weekend to celebrate Paige's 4th birthday & this is how #SesamePlace treated these beautiful Black children. I'm HOT. pic.twitter.com/wATjpRzUF1 — Leslie Mac (@LeslieMac) July 17, 2022

ونشرت أم أمريكية مقطع فيديو يظهر تجول دمية “شارع سمسم” في موكب كرنفالي، متفاعلة مع الأطفال، إلا أن الدمية قررت تجاهل أطفال ذات بشرة سمراء، بالرغم من مناداتهم لها وحماسهم للقائها.

وانتشر الفيديو بشكل كبير، ولاقى موجة غضب، حتى من شخصيات شهيرة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى لانتشار فيديوهات سابقة لدمى “شارع سمسم” وهم يقومون بمظاهر عنصرية وتجاهل الأطفال السود.

واضطر برنامج شارع سمسم للاعتذار مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت في موقع سيسامي بفيلادلفيا، مشيرًا إلى أن ما تعرَّض له الأطفال هناك غير مقبول”.

وأكد البيان أن إدارة المركز التابع لهم في فيلادلفيا سيقوم بدورة تدريب ضد العنصرية للعاملين، كما توعدت بأن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة.