أثار تصرف عنصري من دمية عالم سمسم موجة من الغضب في أمريكا في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الغضب من ممارسات تمييزية ضد أصحاب البشرة السوداء.

#BabyPaige & her cute lil friends went to @SesamePlace this weekend to celebrate Paige's 4th birthday & this is how #SesamePlace treated these beautiful Black children. I'm HOT. pic.twitter.com/wATjpRzUF1

— Leslie Mac (@LeslieMac) July 17, 2022