يبدو أن نادي خورفكان الإماراتي اتخذ قرارًا بشأن إتمام تعاقده مع الأنجولي فابيو أبرو قادمًا من صفوف نادي الباطن.

وكان نادي الباطن قرر تمديد عقد اللاعب الأنجولي رغم توقيعه للنادي الإماراتي.

وكان ناصر الهويدي، رئيس الباطن، أكد في تصريحات صحفية أن اتحاد القدم السعودي لم يرسل البطاقة الدولية للاعب الأنجولي لنادي خورفكان؛ كونه مرتبطًا بعقد مع الباطن.

كيف تصرف خورفكان؟

لكن النادي الإماراتي تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنحه بطاقة أخرى لصحة تعاقده مع اللاعب الأنجولي.

ومن المنتظر إعلان النادي الإماراتي بشكل رسمي تعاقده مع فابيو أبرو لمدة موسمين بحسب ” الخليج” الإماراتية.

وكشف القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “بعد رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، الفيفا يرسل للاتحاد الإماراتي البطاقة الدولية للاعب الباطن أبرو”.

وأضاف الشيخي: “أيضًا قيّد الفيفا بالفعل دعوى جديدة ضد الباطن، هذه المرة من آبرو الذي يطالب بمستحقات متأخرة (منها حوافز)”.