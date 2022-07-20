وضعت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، نفسها في أزمة بعد تصريحاته ضد زوجها الفنان حسام حبيب، حيث أخطأت في حق الفنان الراحل حسن أبو السعود.

وتحدثت شيرين خلال حديث متلفز مساء الثلاثاء عن أزمتها مع حسام حبيب، وكيف أن الأمر تسبب في زيادة وزنها حتى أنها “أصبحت تشبه حسن أبو السعود”، في إشارة إلى الموسيقار الراحل.

غضب أسرة حسن أبو السعود:

وتسببت هذه الجملة في غضب أسرة الموسيقار الراحل التي أصدرت بياناً استنكرت فيه هذه التصريحات وحمل عنوان “في ميزان الإنسانية.. إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى”.

البيان لم يذكر اسم شيرين عبدالوهاب صراحة، لكنه أكد أن “التنمر والسخرية أمر معيب، ولكن من العار التنمر والسخرية على شخص متوفى”.

وأكد البيان أنه لن يتطرق إلى أن “هذا الشخص كانت هناك علاقة تجمعه بمن سخر منه، لأن قلة الأصل قد تدفع الشخص إلى تناسي مثل هذه الأمور”.

إساءة لشخص متوفى:

واعتبر بيان العائلة أن “الإساءة لشخص توفي هو مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة”، معتبراً أن “المسيء.. يقوم بحفر حفرة واسعة لنفسه دون أن يدري، خاصة أن قلة الأصل والأدب مسكوت عنهما”.

وختمت العائلة بيانها قائلة: “كلمة أخيرة.. أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصية كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية ولبق وذوق.. فمش ممكن هتكوني شبهه في يوم من الأيام”.