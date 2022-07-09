رد القانوني أحمد الأمير على سؤال تردد بشأن رد فعل الاتحاد السعودي لكرة القدم حول من يتحدث عن قضايا منظورة وسرية ولم يتم البت فيها.

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “لائحة الانضباط تطبق على أعضاء الشرف سواء كانوا ذهبيين أو عاديين!”.

وتابع: “يحق لاتحاد القدم السعودي من خلال إدارته القانونية مقاضاة كل شخص يسيء للجانه وليس له منصب رسمي في أي نادي وهو ما يحصل دائماً في هذه النوع من الاساءات الإعلامية”.

ماذا قال الجماز ؟

الإعلامي الرياضي والناقد عبدالرحمن الجماز كشف مؤخرًا مفاجأة مثيرة للجدل حول القضية حيث تحدث لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية قائلًا: “الهلال لم يتلقَّ إشعارًا من لجنة الاحتراف بأن قضية (كنو) تم تحويلها إلى غرفة فض المنازعات”.

نفس الكلام انطبق مع حديث الأمير نواف بن محمد عضو شرف أزرق الرياض، حيث قال: “الهلال حتى الآن يستطيع تسجيل لاعبين جدد، وإدارة النادي لم يصلها شيء يثبت بتوقيع محمد كنو لنادٍ آخر”.

وفي الأول من مايو الماضي كانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف لاعب الهلال 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين.