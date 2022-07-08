أثار البرازيلي كاسيميرو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، قلق جماهير النادي الملكي بعدما تحدث بشكل غير مباشر عن إمكانية رحيله لنادٍ إنجليزي في الفترة المقبلة.

لماذا قلقت جماهير الريال من تصريح كاسيميرو ؟

وكان لاعب الوسط البرازيلي فاز مع جماهير الريال بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني موسم 2021/ 2022.

اللاعب البرازيلي قال في تصريحات إعلامية: “أتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي يومًا ما”.

مانشستر يونايتد يُراقب نجم الريال:

اللاعب البرازيلي قد يكون هدفًا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الراغب في تدعيم خط وسطه بعد رحيل الفرنسي بول بوجبا، الذي أصبح قريبًا من الانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن عقد كاسيميرو مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2025.