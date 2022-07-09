أعلنت وزارة التجارة نجاح خطة الوزارة التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث شهد وفرة عالية في السلع والمواد التموينية من الوجبات الغذائية والخبز والمياه والألبان والعصائر والمرطبات المبردة التي يحتاجها الحجاج.

توافر المواد التموينية بكثافة:

وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت اليوم على دخول الشاحنات المبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.

وتابعت الفرق الرقابية بالوزارة دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها في أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات، وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات أكثر من 18 مليون مادة وسلعة تموينية، تمثلت في أكثر من (1.5) مليون وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من (3) ملايين عبوة مياه مبردة و(1.9) مليون عبوة من الألبان والعصائر، و(4.5) مليون رغيف خبز بالإضافة إلى (7) مليون عبوة مرطبات، وأكثر من (400) ألف عبوة مثلجات.

جولات ميدانية:

وتواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية على منافذ بيع السلع التموينية في المشاعر المقدسة؛ للتأكد من وفرة المعروض وعدم وجود أي مخالفات تجارية.