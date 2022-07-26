وثقت قناة الإخبارية، تصويرًا جويًّا لأمطار أبها بعدسة مراسلها عثمان بن مرشد.

فيديو | عبر #سناب_الإخبارية.. تصوير جوي لأمطار أبها بعدسة مراسل #الإخبارية عثمان بن مرشد pic.twitter.com/cnD5zDbJMm — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 25, 2022

أمطار غزيرة طول الأسبوع:

من جهة أخرى توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة قد يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع أن يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة من يوم غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل على مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبو عريش، الطوال، جيزان، فرسان)، ونجران (شرورة, حبونا، بدر الجنوب، نجران)، وعسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة)، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى (العاصمة المقدسة، بحرة، الخرمة، تربة، رنية، المويه، القنفذة، الليث، جدة)، وذلك بتواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.