بدأت الكلية التطبيقية بجامة أم القرى في استقبال طلبات الراغبين بالتعاون مع الكلية في التدريس والتدريب في تخصصات الحاسب الآلي والتسويق والبصريات والطهي وأمن المعلومات والتمويل وعلوم البيئة والتغذية وكذلك اللغة الإنجليزية والمحاسبة بالإضافة إلى الهندسة المعمارية والأحياء والقانون .

شروط وظائف جامعة أم القرى

وأوضحت الكلية أن شروط التقديم على هذا التعاون تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس وكذلك الأولوية لمن يملك خبرة عملية في سوق العمل ” وكذا الأولوية لمن تكون شهادة الدكتوراه أو الماجستير في امتداد تخصص البكالوريوس أو أحد فروعه إلى جانب الأولوية لمن لديه شهادة احترافية في المجال أو التخصص علاوة على الأولوية لمن لديه رخصة تدريب من المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني أو دورة TOT بالإضافة إلى الأولوية لمن لديه خبرات سابقة في التدريس والتدريب في نفس التخصص .

وأفادت أن عملية القبول تتم من خلال الرابط وتستمر حتى 15 / 01 / 1444 ه لافتة النظر إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني.