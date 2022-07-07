يواصل تطبيق توكلنا إضافة المزيد من الخدمات المهمة للتسهيل على مستخدميه حيث تم إضافة 3 خدمات دينية جديدة للتطبيق.

خدمات تطبيق توكلنا الجديدة

وأطلق تطبيق توكلنا خدمات بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عدة خدمات دينية؛ لخلق تجربة دينية رقمية ميسّرة للمستخدمين من بينها ما يلي: