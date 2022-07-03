أطلقت إدارة الإرشاد الزراعي، خدمة مستشارك للأضحية للتعرف على الاشتراطات الصحية قبل وبعد الذبح.

وقالت في تغريدة على حسابها بتويتر: “للتعرف على الاشتراطات الصحية للأضاحي من حيث الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد الذبح نوفر لكم خدمة مستشارك للأضحية عبر تطبيق مرشدك الزراعي”.

وأشارت إلى أن الاستفادة من التطبيق من خلال مراسلة الصفحة على تويتر.

وتواصل إدارة الإرشاد الزراعي، التوعية والإرشاد بشان اختيار الأضحية، وعلامات سلامتها من الأمراض والأوبئة وصلاحيتها للذبح.

سلامة الشاة من الكحة والعطس

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لضمان سلامة الأضحية والتأكد من خلوها من الأمراض يجب أن يكون التنفس بصورة طبيعية دون كحة أو عطس”.

خلو الجلد من الحشرات

كما أوضحت أنه لضمان سلامة الأضحية يجب التأكد من أن يكون الجلد سليمًا وخاليًا من الجروح أو الخراريج أو الحشرات الخارجية.

وأشارت إلى أهمية التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل، وبعد السلخ نقوم بفحص القلب، والكبد، والكلى، والغدد اللمفاوية.

لون الجسم

كما بينت أنه بعد الذبح والسلخ وتعليق الأضحية يجب التأكد من أن لون الجسم طبيعي، أما حال تغيره للأصفر أو للأحمر الداكن فهذا يدل على أن الأضحية كانت محمومة.

فحص داخلي

ويتم الفحص الداخلي للحيوان من خلال فحص القلب بشقوق عرضية؛ للتأكد من خلوه من الحويصلات الشريطية، كما يتم فحص الكبد من خلال التأكد من كونه طبيعيًّا وخاليًا من الأكياس المائية والخراريج أو الديدان الكبدية، وغيرها من العلامات المرضية.