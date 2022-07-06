قال مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن السويهري: إنه يتم تطهير المسجد الحرام 12 يوميًّا، حيث يتم استخدام أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات لتطهير المسجد.

تطهير مستمر:

وتابع السويهري خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: “التعقيم مستمر في المسجد الحرام بالتناغم مع فرق التطهير، وفرق التطهير متواجدة على مدار الـ24 ساعة، ونستهلك يوميًّا أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات، وهناك أكثر من 1300 معدة وأداة لتطهير المسجد الحرام، منها 11 روبوتًا ذكيًّا، ومنها أيضًا أجهزة التطهير المتطورة، وأكثر من 500 جهاز لتعقيم الأيادي”.

تعقيم 12 مرة:

ولفت إلى أنه يتم تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يوميًّا قبل الصلاة وبعد الصلاة، وقبل صلاة الضحى وقبل صلاة الليل.