قال كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، إن “بايدن” يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

أعراض طفيفة

وأوضح أوكونور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعاني أعراضًا طفيفة، مساء الأربعاء، في حين يتوقع أن يستجيب بشكل إيجابي للعلاج.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبحسب المعلومات التي أدلى بها طبيب الرئيس الأمريكي فإن بايدن البالغ من العمر 79 عامًا، يعاني من أعراض بسيطة للغاية.