حسم نادي برشلونة الإسباني مصير نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك بعد أن كان نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتمًا بالتعاقد معه.

عرض برشلونة يُقنع عثمان ديمبيلي بالبقاء لموسمين

وكشفت التقارير أن ديمبيلي سيجدد عقده مع البارشا حتى صيف 2024، وذلك بعدما قدم برشلونة في الساعات الماضية، عرضه الأخير لتجديد عقد ديمبيلي مقابل 6 ملايين يورو راتب سنوي، بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو متغيرات، بدون أي عموله لوكيله موسى سيسوكو.

اللاعب الفرنسي كان لا يحبذ البقاء في برشلونة، بعد اقتراب البارشا من ضم البرازيلي رافينيا لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

ديمبيلي عانى مؤخرًا من عدم اللعب مع برشلونة بصورة منتظمة ويرغب في الانتقال لإنتر ميلان للعب بصورة أساسية.

وكان ديمبيلي انضم لصفوف نادي برشلونة في صيف 2017 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 150 مليون يورو لكن كثرة الإصابات جعلت اللاعب الفرنسي يبتعد كثيرًا عن مباريات البارشا.