حرص الوسط الرياضي المصري وبالأخص نادي سيراميكا كليوباترا على دعم الحارس أحمد يحيى حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ24 من الدوري المصري والتي أُقيمت أمس الخميس.

لماذا غادر حارس الاتحاد المباراة ؟!

أحمد يحيى كان شقيقه قد فارق الحياة يوم الثلاثاء الماضي، ورغم الظروف التي يمر بها حارس الاتحاد إلا أنه فضّل المشاركة في لقاء سيراميكا كليوباترا لكن شباكه تلقت خمسة أهداف في مباراة خسرها الاتحاد بخماسية دون رد.

جماهير الاتحاد توجهت بالسباب للحارس أحمد يحيى، الذي غادر اللقاء متأثرًا بالدقيقة الـ78 ورفض استكمال المباراة قائلًا: “والله ما هلعب كورة تاني”.

حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في نادي سيراميكا كليوباترا على دعم أحمد يحيى وتوجيه كلمات تحفيزية له بجانب دعم ومساندة من لاعبي سيراميكا كليوباترا لحارس نادي الاتحاد.

تعليق شوبير بعد أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري:

وكان الإعلامي المصري أحمد شوبير انتقد التصرف الذي بدر من بعض من جماهير نادي الاتحاد السكندري قائلًا: “الإنسانية واحترام الآخرين تأتي في المقام الأول، يجب أن يُعاقب كل من توجه بالسب له”.

يذكر أن مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري كانت أُقيمت على ملعب المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

جدير بالذكر أن رابطة أندية الدوري المصري منحت الحارس أحمد يحيى لقب أفضل لاعب في الجولة الـ24 دعمًا له بعد ما حدث له من جماهير نادي الاتحاد.