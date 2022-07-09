لا يزال جمهور الأهلي يترقب مصير اللاعب عبدالرحمن غريب مع النادي سواء بالبقاء أو بالرحيل، بعد هبوط الفريق لـ دوري يلو والمشاركة في دوري الدرجة الأولى السعودي في موسم 2022/ 2023.

واسم اللاعب ارتبط بالرحيل بعد رحيل كل من حسين المقهوي والبرازيلي كارلوس إدواردو.

الاتحاد ينافس الهلال على ضم عبدالرحمن غريب:

جماهير الاتحاد والهلال عبر “تويتر” طلبا من إدارة أنمار الحائلي وفهد بن نافل على الترتيب، التحرك سريعًا لحسم الصفقة كون اللاعب مفيدًا من الناحية الهجومية.

تعاقد الهلال مع غريب قد يؤدي لرحيل كل من سالم الدوسري أو البيروفي أندري كاريلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اسم غريب ارتبط أيضًا بالانتقال إلى نادي الشباب مؤخرًا، وربما يتحقق الأمر بعد هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى.