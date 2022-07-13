أعلنت قنصلية المملكة في هونج كونج، عددًا من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها.

تعديلات القنصلية بهونج كونج

وقالت القنصلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نود إحاطة المواطنين بأن حكومة هونج كونج أعلنت عن عدد من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقًا للمتطلبات الآتية وهي: