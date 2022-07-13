أعلنت قنصلية المملكة في هونج كونج، عددًا من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها.
تعديلات القنصلية بهونج كونج
وقالت القنصلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نود إحاطة المواطنين بأن حكومة هونج كونج أعلنت عن عدد من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقًا للمتطلبات الآتية وهي:
- أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد فيروس كورونا (لمن تزيد أعمارهم عن 3 سنوات).
- نتيجة اختبار فحص كوفيد (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد السفر.
- إرفاق حجز مؤكد بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة 7 أيام (وسيتعين على الزائر الخضوع لاختبارات فحص كوفيد أثناء وبعد فترة الحجر الصحي).
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