أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد وصول تعديل جديد لميزة سناب شات بلس.

ميزة الاشتراك في #سناب_شات بلس وصلت للبعض، عن طريقها راح تحصل على مميزات اضافية باشتراك شهري مدفوع من ضمنها شارة خاصة ( النجمة السوداء ). pic.twitter.com/EuKA6iyG2l — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) June 30, 2022

وقال الرشيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن النجمة السوداء أصبحت حاليًّا تظهر للكل في الملف التعريفي سواء كانوا للأصدقاء أو غيرهم في سناب شات بلس.

تحديث سناب شات:

وفي وقت سابق، أطلق التطبيق الأمريكي “سناب شات” تحديثًا باسم “Snap map”، الذي يراقب المشترك لحظة بلحظة عبر تقنية التعقب، من خلال إظهار الموقع الجغرافي ويُظهر الموقع للأصدقاء.

خريطة لموقع الشخص:

وتمكّن الخاصية الجديدة الآخرين من معرفة اسم الشارع الموجود فيه المستخدم ورقم المنزل، ما يجعل خبراء التكنولوجيا قلقين من كون التحديث الجديد مصدر تهديد لكل من الأشخاص والمنازل، وفقًا لموقع “Tech times” المتخصص في التكنولوجيا.

بينما يرى المستخدمون سجل مواقع أصدقائهم لمدة 24 ساعة وإعادة مشاهدة قصص “سناب شات” الخاصة بهم، حيث تظهر خريطة بها موقع الشخص ومقاطع الفيديو والصور الخاصة به.