أعلنت شركة واتساب عن طرح تحديث جديد على إصداراتها لنظام تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” و”سطح المكتب، والذي يقدم ميزة جديدة أو تحديثاً لميزة سابقة أطلقتها أخيراً.

وأوضحت واتساب في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” أنها قررت إدخال تعديل على ميزة الرد عبر “رموز تعبيرية” بناء على طلب المستخدمين.

ميزة الرد عبر الرموز

وكانت واتساب قد طرحت في وقت سابق ميزة الرد عبر الرموز التعبيرية لكنها كانت مقصورة على 6 رموز تعبيرية فقط، وهو ما عدّلته المنصة.

وأشارت المنصة إلى أنه سيمكن لأي مستخدم حالياً أن يرد بأي رمز تعبيري، ولن يكون الأمر مقصوراً على الرموز التعبيرية الستة السابقة.

وأوضحت أن هذه الميزة ستصل إلى جميع مستخدميها عبر إصدارات واتساب تدريجياً.